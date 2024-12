Monza-Juventus, le probabili formazioni

CLICCA IN GALLERY PER LE PROBABILI FORMAZIONI.



Monza-Juventus, dove vederla in tv

E' il giorno d, partita valida per il 17esimo turno di Serie A. I bianconeri sfidano all'U-Power Stadium la squadra di Nesta, consapevoli di dover tornare ad una vittoria che in campionato manca da troppo tempo. L'ultimo successo della Juventus risale ad inizio novembre, all'Allianz Stadium con il Torino. Poi sono arrivati quattro pareggi consecutivi (Milan, Lecce, Bologna e Venezia). Dall'altra parte il Monza viene da tre sconfitte consecutive e si trova ultimo in classifica insieme al Venezia.Ci sarà qualche cambio nella Juventus rispetto all'ultima gara disputata in Coppa Italia. Ad esempio Manuel Locatelli, che tornerà a giocare a centrocampo e non in difesa. Thiago Motta recupera Andrea Cambiaso dopo l'infortunio mentre è ancora assente Douglas Luiz. Qualche ballottaggio in attacco, chance per Nico Gonzalez di tornare titolare?La partita tra Monza e Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.