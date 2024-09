Monza-Inter, l'episodio

Monza-Inter, il commento di Marelli

Tutto accade nel finale, dopo una gara senza particolari episodi da moviola. Siamo al 94' di Monza-Inter , con il risultato sull'1-1 grazie ai gol di Mota e Dumfries all'88'. È l'ultima azione del match: Pavard commette un fallo evidente su Mota al limite dell'area, ma un rimpallo favorisce Bondo, che serve Pessina. Quest'ultimo, con uno scatto, supera l'uomo e si ritrova solo davanti a Sommer, pronto a sfruttare una chiara occasione da gol. L'azione sembrava promettere un finale al cardiopalma, ma la partita viene fermata da una contestata decisione arbitrale.Mentre l'azione si sviluppava, tutto si ferma: l'arbitro Luca Pairetto fischia il fallo iniziale, non concedendo il vantaggio al Monza, che avrebbe potuto presentarsi a tu per tu con il portiere grazie al proprio capitano. Il fischio è ormai arrivato, e il gioco si interrompe. Questo episodio ha immediatamente scatenato polemiche nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Pairetto ha deciso di fermare il gioco nel momento cruciale, negando ai biancorossi una chiara occasione da gol proprio mentre Pessina era solo davanti alla porta, suscitando così reazioni infuocate tra i giocatori e i tifosi.Le parole di Luca Marelli a Dazn: "Errore grave, nel primo momento Pairetto lascia correre, poi interrompe il gioco, non rendendosi conto che Pessina si sarebbe trovato dinnanzi a Turati. Non ho capito la precipitazione, bastava aspettare un secondo e in caso poi assegnare una punizione che c'era, ma che doveva essere subordinata al passaggio".