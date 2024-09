Risultato sorprendente a Monza, dove la squadra di Sandro Nesta ha fermato l'Inter sull'1-1. Dopo il gol di Dany Mota all'81', su cross di Izzo, i brianzoli hanno accarezzato l'idea della vittoria. Tuttavia, all'88', Dumfries ha segnato il pari per l'Inter. Nei minuti di recupero, una decisione controversa dell'arbitro Pairetto ha infiammato il finale: non ha concesso il vantaggio al Monza, con Pessina solo davanti al portiere Sommer, fischiando una punizione al limite dell'area. I giocatori del Monza, furiosi, hanno protestato accerchiando l'arbitro per l'inspiegabile decisione.