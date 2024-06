Mondiale per Club, il messaggio di Infantino



Mondiale per Club: possibile rinvio?

Ad un anno dall'inizio del Mondiale per Club, programmato per il 15 giugno 2025, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha pubblicato sui social un messaggio molto forte sulla competizione: "Tra un anno esatto, il nuovo Mondiale per club FIFA con 32 squadre provenienti da tutte e sei le confederazioni continentali avrà inizio"."Preparatevi, perché la migliore competizione mondiale per club sta per iniziare! Vedrete quello che non avete mai visto prima e proverete quello che non avete mai provato prima: il meglio del meglio da tutto il mondo. E alla fine: solo uno sarà il vero CAMPIONE DEL MONDO", le parole usate da Infantino per accendere l'entusiasmo intorno alla competizione.In realtà però, ci sono molti club che hanno perplessità sul nuovo Mondiale per Club. Dubbi legati sia al calendario sia ai ricavi che effettivamente ci saranno. Tanto che qualcuno spinge per rinviare la competizione al 2027.