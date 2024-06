Mondiale per Club, tutti i dubbi delle società

Ad un anno dall'inizio del nuovo Mondiale per Club, che da programmi dovrebbe partire il 15 giugno 2025, ci sono molti dubbi e perplessità sulla competizione, al punto che persino da Zurigo ora temono la figuraccia planetaria dopo aver dribblato la ribellione pubblica del Real Madrid. Dietro i comunicati ufficiali, riferisce il Corriere dello Sport,a causa dei troppi nodi da districare e di un calendario drammaticamente affollato di eventi.Perplessità comunicate, si legge, anche dacosì da ridurre in qualche modo gli impegni.Da quanto filtra, a settembre si saprà di più sulle varie questioni irrisolte.Prima di tutto c'è la questione economica;n caso di successo, mentre più di qualcuno (non solo Ancelotti) ha parlato di una ventina di milioni sul piatto. La Fifa, scrive il quotidiano, ha sorvolato sulla questione anche durante l'ultimo congresso a Bangkok e potrebbe anche decidere di ripartire il montepremi sulla base del bacino d'utenza dei vari club; l'Auckland City, insomma, potrebbe guadagnare molto meno del Manchester City a prescindere dal percorso che farà. Tra l'altro,né le città americane che ospiteranno la manifestazione e neppure quali emittenti lo trasmetteranno.Un altro fattore determinante nelle perplessità dei club è relativo al calendario. Vale la pena - si chiedono oggi i top club - portare allo stremo le forze gli atleti al termine della stagione più lunga e impegnativa della storia con la nuova SuperChampions, azzerando qualsiasi riposo e complicando pure la preparazione delle squadre all'annata 2025-26 che condurrà al Mondiale per nazionali?Infine, la questione legata ai contratti dei giocatori, alcuni dei quali termineranno il 30 giugno.Esiste un precedente ed è quello della fase finale delle coppe europee disputata ad agosto 2020 a causa della pandemia: in quel caso fu data la possibilità di estendere gli accordi, ma successe anche che alcuni calciatori in prestito furono costretti a rientrare alla base creando un disequilibrio con chi viceversa prolungò di circa un mese la sua esperienza. I giocatori in scadenza già da gennaio possono prendere accordi con altre squadre e ci si chiede cosa accadrebbe nel caso in cui, pur avendo una deroga, qualcuno si facesse male durante il Mondiale.