Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Monza, il tecnico del Genoaha parlato anche di, pronto ad approdare in rossoblù in prestito grazie all'accordo trovato in queste ore dai bianconeri con il Grifone. Ecco il suo commento sul centrocampista classe 2003: "Ha fatto vedere il suo valore nella. Ha corsa e tecnica, è un giocatore che può portare caratteristiche positive alla squadra ma al momento non so dirvi altro. Come ho già detto più volte, andando via Strootman abbiamo la necessità di prendere un giocatore in quel reparto. Le idee ci sono, ma al momento non ci sono novità. Mancano ancora giorni alla fine del mercato, siamo vigili e laddove si possono portare migliorie alla squadra dobbiamo farci trovare pronti".