Miretti al Genoa: la formula del trasferimento

Ci siamo,è pronto a salutare laper vivere una nuova esperienza al, con cui i bianconeri hanno trovato l'accordo per un. L'affare sarà definito in tutti i dettagli nelle prossime ore, ma ormai si può dire che sia tutto apparecchiato per la firma con i rossoblù del centrocampista classe 2003, che sperava di poter trovare una squadra in grado di garantirgli un po' di spazio in più rispetto a quello che avrebbe avuto a Torino (soprattutto in caso di arrivo di Teun Koopmeiners...).La stessa Juventus puntava a far giocare di più Miretti, ma credendo molto in lui - che infatti nei mesi scorsi ha firmato il rinnovo - non ha voluto accettare nessuna formula per la sua cessione che non fosse un prestito secco. Per Fabio, ora, inizia una nuova avventura.





