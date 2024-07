La situazione

Arkadiusnon rientra nei piani della. Dopo due stagioni dunque sembra destinata a concludersi l'esperienza del polacco alla. Un'esperienza dai due volt,: buona nella prima annata e altalenante nella seconda, in cui non ha trovato la via della rete con continuità.. Non è bastata però quella zampata per garantirgli la permanenza.L'attaccante polacco è stato messo sul mercato, anche lui dunque è rientrato nella grossa rivoluzione di stampo giuntoliana dopo Moise(direzione) e Federico. Il club turco delavrebbe mostrato interesse per il giocatore e nei giorni scorsi anche il Galatasaray aveva avanzato degli interessi per l'ex Napoli . Situazione di mercato che però è ancora in fase embrionale,. Cercando anche di monetizzare anche dalla cessione del giocatore chiedendo magari una cifra attorno ai 10 milioni, in modo tale da poter investire quella somma sul mercato in entrata.



