Juventus, la richiesta per la cessione di Arek Milik



Juventus, quali pretendenti per Arek Milik?

Arek MIlik non ha potuto prendere parte ad Euro2024 con la sua Polonia complice l'infortunio al menisco rimediato nel corso dell'ultima amichevole prima della partenza per la Germania dove si sarebbe svolta la competizione. Questo ha complicato leggermente i piani per il calciomercato della Juventus. Arek infatti era considerato nella lista dei giocatori in partenza, esattamente come ora.Per non generare una minusvalenza dalla cessione del centravanti polacco la Juventus deve incassare ameno 5,3 milioni di euro. Le pretendenti al momento non sembrano mancare.Due club turchi hanno chiesto informazioni su Arek Milik alla Juventus. Si tratterebbe di Besiktas e Galatasaray ma non sarebbero i soli.





