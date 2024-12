Milan-Juventus Primavera, le pagelle

La Juventus strappa una vittoria importantissima al Milan allo stadio Città di Meda. I bianconeri giocano una gara ordinata, difendendosi bene soprattutto nel primo tempo. Dopo soli 11 minuti la Juve sblocca la gara con il settimo gol in campionato di, che al primo pallone pericoloso fa subito centro. Nel primo tempo i ragazzi di Magnanelli sono spesso pericolosi, soprattutto con le ripartenza di. Più difficoltà però nella seconda metà di gara, quando il Milan ha alzato il livello di aggressività, fino a trovare il gol del pareggio con Sala. Al 77', però, ecco il momento decisivo: dentro, e la mossa è più azzeccata che mai. Il numero 22 crossa, Colzani respinge il colpo di testa di Martinez e arriva Di Biase a metterla dentro: è il gol decisivo che regala il successo ai bianconeri . La Juventus tornerà a Vinovo giovedì 19 dicembre, per la sedicesima gara del campionato di Primavera 1 contro il Cagliari.Nel primo tempo viene impiegato raramente, risultando comunque sicuro. Sul gol la respinta è decisiva per il tap-in di Sala.Una buona gara del numero 7, oggi schierato come esterno basso. Tanta corsa e azioni pericolose in avanti come sempre, più difficoltà in fase di copertura.Il difensore spagnolo è il migliore dell'intero reparto oggi, con tanti interventi decisivi e puliti: dalle sue parti non si passa. Il suo colpo di testa è decisivo nell'azione del 2-1.L'uruguaiano appare più in difficoltà rispetto al solito nel primo tempo, ed è spesso costretto ad allontanare il pallone in affanno. Con Martinez, però, riesce a ritrovare equilibrio e a coprire maggiormente nel secondo tempo.Sul gol del Milan Perrucci si libera facilmente della sua pressione. Il capitano bianconero, dalla sua, è il motore inarrestabile di tante ripartenze.Una partita precisa, prova a metterci la qualità ed è preciso nel servire i compagni. Importante anche in fase di copertura.Non gioca una partita esaltante, ma si fa comunque trovare pronto e aiuta nel giro palla insieme a Boufandar.Nel primo tempo è molto pericoloso con le sue offensive insieme a Vacca e Pugno, nella seconda metà di gara - complice il leggero calo della squadra - si spegne un po'.La sua crescita è evidente, e anche contro il Milan brilla: corsa, dribbling e conclusioni pericolose. Il numero 17 è una conferma sempre più importante per Magnanelli.La qualità dell'attaccante è evidente, infatti è sempre tra i più pericolosi nell'attacco bianconero. Con il sostegno di Pugno riesce a giocare e trovare più appoggio. Dal 77'Si accende in appena un minuto: grande azione sulla destra e cross decisivo per la zampata di Di Biase.Il gol è la fotografia del suo ruolo in questa squadra: è decisivo, per la partita e per i compagni. Con lui l'attacco gira meglio, e il suo lavoro è necessario. Dal 77'Entra in campo e dopo appena un minuto segna il gol decisivo: l'impatto sul match parla da sé, il numero 14 è determinante anche da subentrato, perché è nel posto giusto al momento giusto.La Juve gioca molto bene, difendendo le avanzate del Milan e ripartendo con azioni aggressive. Nel secondo tempo si fa più difficoltà, ma poi i bianconeri vincono grazie ai cambi: gli ingressi di Florea e Di Biase si rivelano una mossa perfetta, e dal gol la Juve non rischia mai di subire il pareggio. Tante risposte positive per l'allenatore, sia in difesa sia nel reparto offensivo.