Milan-Juventus Primavera, la cronaca

25' - Attacca molto il Milan, la Juve si copre bene e cerca di ripartire in velocità

21' - Boufandar mette in mezzo il pallone di prima, ma Vacca controlla il pallone con la mano: fallo in attacco dei bianconeri

19' - La Juve cerca di abbassare il ritmo in una fase di gioco molto frettolosa

14' - Ci prova Nissen di testa all'indietro, il pallone termina alto

11' - GOL DELLA JUVENTUS! Biliboc recupera il pallone a centrocampo dopo un errore della difesa del Milan, serve Pugno e il numero 9 controlla e infila il pallone all'angolino

Deviazione di Nissen sul cross di Vacca, il rossonero anticipa Pugno e mette in corner

4' - Il Milan prova ad aggredire subito i bianconeri tentando di imporre il proprio gioco

1- FISCHIO D'INIZIO! Comincia la gara tra Milan e Juventus Primavera

Milan-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Colzani

Bakoune

Paloschi

Nissen

Perera

Comotto

Victor

Sala

Perrucci

Scotti

Ibrahimovic

Zelezny

Ventre

Martinez

Montero

Pagnucco

Boufandar

Mazur

Finocchiaro

Biliboc

Vacca

Pugno

Quindicesima giornata di campionato per la Juventus Primavera di Francesco Magnanelli. I bianconeri vengono da una serie fitta di partite, che li ha visti impegnati anche in. Proprio mercoledì la Juve ha giocato l'ultima gara della prima fase della competizione europea, piazzandosi definitivamente in decima posizione in virtù dell'1-1 contro il Manchester City. Per quanto riguarda il campionato Primavera 1, invece, i ragazzi di Magnanelli vogliono riscattare l'ultima sconfitta contro il, anche con l'obiettivo di tornare a fare punti e avvicinarsi alla zona playoff.