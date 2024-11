Milan-Juventus, chi marcherà Leao

Le mosse di Thiago Motta

Discusso, contestato, criticato, ma alla fine, il pericolo maggiore per ogni squadra che affronta ilrimane sempre, che vuole sbloccarsi a San Siro dove ancora non ha segnato in questa stagione e migliorare i suoi numeri contro la, avendo realizzato una sola rete ai bianconeri. Il portoghese arriva al big match con l'umore giusto; ha ritrovato la titolarità con i rossoneri ed è reduce da un bellissimo goal con la Nazionale.Leao agirà come sempre sulla sinistra. Comepreparerà le contromosse per cercare di limitare l'esterno? In stagione la Juventus da quella parte ha già giocato contro, che ha caratteristiche un po' diverse ma comunque fa parte della categoria di quei giocatori per cui sono necessarie marcature "speciali". E ad affrontare il georgiano il tecnico ci aveva messoche rispose alla grande per quanto riguarda il lavoro difensivo sull'esterno del Napoli.Il copione è destinato a ripetersi perchconsiderando che Kalulu non può spostarsi da centrale e Cambiaso giocherà a sinistra non essendoci alternative da quella parte dopo l'infortunio di Cabal. Savona è chiamato ad un nuovo banco di prova, ancora più difficile rispetto a quello contro il Napoli se dovesse ritrovarsi nel duello individuale con Leao. Ma la chiave per Thiago Motta e la Juventus sarà proprio quella di non mettere Savona in condizioni di uno contro uno. E in questo senso,che in passato è riuscito a limitare il portoghese.