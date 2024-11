Milan-Juventus, il gesto di Ibrahimovic prima della sfida

Manca sempre meno a Milan-Juventus , sfida che può essere già decisiva, soprattutto per i rossoneri, che non possono più perdere punti e allontanarsi dalla vetta della classifica. Il Milan e Paulo Fonseca si ritrovano di nuovo di fronte ad un bivio, l'ennesimo stagionale. E l'importanza della partita è dimostrata da comeha vissuto questa settimana di preparazione.Sarà il primo Milan-Juventus per Ibrahimovic da dirigente, dopo aver giocato tante volte questa partita da giocatore, con entrambe le maglie. Zlatan è consapevole del "peso" di questo match e infatti, come riferisce la Gazzetta dello SportNon ha parlato alla squadra ma ha fatto sentire ai giocatori e al tecnico la sua presenza in un momento che potrebbe essere quello chiave della stagione. Ibra d'altronde ragiona in termini di risultati ottenuti e non può essere soddisfatto di quanto fatto da quando è entrato nella dirigenza rossonera.