Milan-Juve, le parole di Giuseppe Pastore

Le parole di Giuseppe BN LIVE , sul canale Youtube de ilBianconero.com MILAN-JUVE - Partita tra i tre match più importanti. Una partita confusa, complicata dalla pausa nazionali che ha lasciato conseguenze alla Juventus. Il Milan starebbe studiando alternative, ma molti sono tornati solo oggi. Partita apertissima tra due squadre che devono vincere, il Milan soprattutto che è lontano. Per la Juve una stagione incoraggiante ma c’è del distacco davanti. Non so cosa aspettarmi, secondo me una partita divertente, il Milan non sa attendere, sarebbe meglio la Juve attaccasse e il Milan fatica sotto pressione. Nelle partite importanti il Milan non è mancato, chi attacca meglio dall’inizio vince.FASE DIFENSIVA MILAN – Ha giocato alcune partite sconcertanti, a Cagliari per esempio. Il Milan è ondivago, però, dà più garanzie nelle partite importanti. C’è un’assenza di concentrazione in giocatori come Theo HernandezKALULU – Un buonissimo difensore come giocava nel Milan dello scudetto. Il Kalulu dell’anno scorso si trovò a giocare tanto in area e come visto contro l’Inter regala rigore. Il Kalulu migliore è quello visto in campo aperto, in questo Milan starebbe bene. Certo, regalarlo ad una diretta avversaria è abbastanza grave.