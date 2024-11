I numeri di Koopmeiners in Milan-Juventus

Minuti giocati: 90

Tocchi: 40

Passaggi riusciti: 19/25 (76%)

Possessi persi: 13

Duelli a terra (vinti): 7 (2)

Duelli aerei (vinti): 3 (0)

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 1

Expected assist: 0,01

Per commentare la deludente prova d i potrebbero non servire i numeri e le statistiche del suo match ma in questo caso i dati evidenziano e mettono per "iscritto" ciò che si è visto a occhio nudo, ovvero che a San Siro c'è stata la peggior versione dell'olandese da quando è arrivato a Torino.Prima di tutto, la posizione di Koopmeiners, checoprendo soprattutto la zona destra del campo, allargandosi molto. Un "falso nove" solo in parte quindi. Ruolo che non ha facilitato Teun, che poi, al di là dei compiti richiesti da Thiago Motta, ci ha sicuramente anche messo del suo perché le serate no capitano.I numeri della partita dell'olandese dimostrano come non sia quasi mai stato al centro del gioco.Ovvero con l'Udinese, dove però rientrava titolare dall'infortunio. A differenza di quella partita però, è decisamente calata la percentuale di passaggi riusciti, mai così bassa in stagione. Tanti errori, alcuni difficili da credere visto il giocatore di cui stiamo parlando. In più è mancata anche la parte "fisica", quella dei duelli, quasi tutti persi. Ecco(dati sofascore).