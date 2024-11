La pagella di Koopmeiners in Milan-Juventus

La posizione scelta da, per lae soprattutto per lo stesso giocatore, che ha sofferto giocando in quel ruolo e con quei compiti offensivi. E' stata la peggior partita dell'olandese con la maglia bianconera e probabilmente non è un caso che sia arrivata proprio in questa occasione."Vero che il ruolo era particolare, quello del finto nove, ma hanno meravigliato i troppi errori tecnici, sembrava in crescita, ieri un passo indietro", scrive la Gazzetta dello Sport su Koopmeiners, dando 5 in pagella.Stesso voto da parte del Corriere dello Sport, che commenta la sua prova con gli stessi concetti: "Un solo tiro, forse il più pericoloso, da posizione defilata e senza inquadrare lo specchio, ma l’olandese resta fuori dalla partita.spalle alla porta, perde diversi palloni o non riesce a giocarli".Leggermente meglio il giudizio di Tuttosport (5,5). "Si muove anche benino tra le linee, ma non può rappresentare un punto di riferimento lì davanti. Ci prova con una sparata di sinistro nel primo tempo che Maignan guarda perdersi in curva. Nella seconda frazione, complice pure un calo fisico, comincia a commettere un po’ troppi errori tecnici e finisce per risultare uno dei peggiori in campo.. Ma non è solo colpa sua".