Così come per lacon Thiago Motta, anche per ilsta iniziando una nuova era. Ne ha parlato in conferenza stampa Zlatan, nominato Senior Advisor, che questa mattina ha anche annunciato Paulocome nuovo tecnico. "Sarà il nuovo allenatore, è stata una scelta ponderata", le sue parole. "Vogliamo che il Milan possa giocare un calcio dominante. Abbiamo studiato come allena, come prepara le partite. Dopo 5 anni serviva qualcosa di nuovo. Fonseca è l'uomo giusto, ci crediamo tanto". sul mercato : "Il prossimo step è rinforzare la squadra, per essere più competitivi. Vogliamo vincere trofei, in Italia e in Europa, perchè siamo il Milan. L'ambizione è quella di lottare per i trofei ogni anno. Il Milan non vince, il Milan fa la storia. Chi entra al Milan deve avere la stessa ambizione. Chi è già dentro il Milan e non la pensa così non avrà spazio. Non siamo soddisfatti dell'ultima stagione, siamo d'accordo con i tifosi. Vogliamo di più. Non dobbiamo metterci limiti".