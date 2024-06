Milan-Rabiot: le ultime sulla pista di mercato

La risposta da parte sua all'offerta di rinnovo della- un biennale con opzione per il terzo anno - era attesa prima dell'Europeo, in sostanza in questi giorni. Adrien, invece, sta ancora tenendo tutti con il fiato sospeso, nel dubbio se deciderà di allungare ulteriormente la sua carriera in bianconero o, invece, di intraprendere una nuova esperienza altrove. Un altrove che però, in realtà, potrebbe non essere nemmeno molto lontano da Torino.Come scrive Il Corriere dello Sport, si stanno intensificando, infatti, le voci di un interessamento per il centrocampista francese da parte del, che sta tenendo gli occhi aperti su possibili occasioni per il centrocampo (dove, rispetto a difesa e attacco, c'è comunque meno urgenza di intervenire). Un colpo a parametro zero potrebbe proprio fare al caso dei rossoneri, che nel caso in cui riuscissero a ingaggiare un nome di spessore sarebbero disposti a far partire Ismael Bennacer. Tutto, però, dipende appunto da Rabiot, che ha ancora la possibilità di dire sì alla Juve e bloccare sul nascere ogni pretendente.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.