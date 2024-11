I nomi della Juve per l'attacco

La priorità, ovviamente, è la difesa, come aveva dettoancora prima dell' infortunio di Juan Cabal . Innegabile, però, che lasi stia guardando intorno anche per provare a rinforzare l'attacco, soprattutto per garantire a Thiago Motta un'alternativa ache in questa prima parte di stagione ha fatto gli straordinari giocando sempre da titolare con un minimo di riposo solo nel finale delle ultime gare ( ne abbiamo parlato anche in live con Alessio Tacchinardi ). Al momento, ad ogni modo, non è in programma nessuna trattativa, anche perché la soluzione ideale per Giuntoli sarebbe quella che prevede il pieno recupero di(per il cui rientro bisognerà comunque attendere il nuovo anno).Ciò non significa, però, che il dt bianconero non abbia qualche nome sul proprio taccuino. Uno di questi è, che tuttavia può diventare concreto solo a certe condizioni economiche (resta inoltre da capire come andranno le cose per lui con il nuovo tecnico del Manchester United Ruben Amorim). A Giuntoli, poi, piacciono molto profili giovani come quelli di, ma è tutt'altro che scontato che i rispettivi club - Udinese, Napoli e Parma - acconsentano a lasciarli partire a gennaio. Sullo sfondo, poi,del Rennes, nome che ritorna spesso in quanto Thiago Motta lo conosce bene avendolo lanciato nell'Under 19 del PSG.