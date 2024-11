Un Weston McKennie carichissimo - ne parleremo ancora meglio a breve - e il ritorno in gruppo di Douglas Luiz . Queste le due principali "pillole" raccolte nell' allenamento di questa mattina alla Continassa , dove laè scesa in campo in vista della sfida didi domani contro il. Si è lavorato tanto - e in un clima di serenità con sorrisi e volti distesi - nel quartier generale bianconero, doveha raccolto le ultime informazioni necessarie per schierare la miglior formazione possibile in un match che può avere un peso notevole nel cammino europeo della Vecchia Signora, dopo due vittorie e una sconfitta.