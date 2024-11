Juve, l'allenamento LIVE

La quarta giornata di Champions League vede la Juventus sfidare ilin Francia. I bianconeri, reduci da una vittoria in Serie A contro l’Udinese, puntano a riscattare la sconfitta casalinga subita dallo Stoccarda nella scorsa partita europea. Dall'altra parte, il Lille arriva a questo appuntamento con grande fiducia, grazie a due successi di rilievo contro Real Madrid e Atletico Madrid, che hanno permesso alla squadra di dimenticare la sconfitta iniziale contro lo Sporting Lisbona. La formazione di Genesio cercherà quindi di ottenere la terza vittoria consecutiva in questa fase del torneo, consolidando la propria posizione in Champions.11:24 - Finisce la parte di allenamento aperto ai media.11:22 - Classico torello con Mckennie che scherza insieme ai compagni mentre era nel "mezzo".11:20 - Presente Douglas Luiz che è in gruppo in questa prima fase di allenamento.11:16 - Nico Gonzalez si allena a parte.11:15 - Inizia il riscaldamento della Juve con un po' di corsetta.11:10 - La squadra entra in campoPer le immagini dell'allenamento, clicca la gallery