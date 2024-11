Come stanno Nico Gonzalez e Douglas Luiz

Non ci sarànel match di domani sera tra. L'indizio decisivo sull'indisponibilità dell'esterno argentino, comunque praticamente scontata, è arrivato dall'allenamento in corso alla Continassa , aperto per la prima parte ai media come a ogni vigilia di Champions, in cui l'ex Fiorentina ha lavorato fin dall'inizio a parte su un campo secondario, dimostrando evidentemente di non essere ancora pronto per una convocazione (che potrebbe arrivare per il derby della Mole di sabato oppure direttamente dopo la sosta, in base alle sue condizioni).Notizie più confortanti, invece, sul fronte, che si è rivisto in gruppo dopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento prima del match contro lo Stoccarda. Il brasiliano, quindi, potrebbe presto tornare a disposizione di Thiago Motta.





