Torino-Juventus: i voti a McKennie

Schierato ancora da terzino sinistro,non ha deluso nemmeno nel derby della Mole tra, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi.- Partita diligente, buon presidio di fascia. Senza Vlahovic, avrebbe potuto spendere di più il suo istinto di incursore.- Nella versione terzino sinistro conferma la sua duttilità tattica oltre che la propensione a non offrire mai la giocata banale. Quando c’è da rischiare troppo l’appoggia indietro, ma se vede un pertugio si butta con anima e corpo. Esce infuriato dopo il triplice fischio, è uno dei pochi bianconeri che regala la sensazione di lottare anche con il cuore.- Ancora una volta sulla sinistra della difesa. Scintille con Vojvoda all’alba del match, poi si applica in un ruolo non suo.