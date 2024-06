Quanto guadagna Weston Mckennie?



Weston al passo d'addio con la Juventus. E' questa la novità di giornata, che arriva come diretta conseguenza degli ultimi contatti tra la stessa Juve e l'entourage del centrocampista americano. Che no, non resterà. A meno che non decida di abbassare drasticamente le richieste per un rinnovo che ora appare improbabile. Mckennie guadagna attualmente circa 2,5 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2025. La proposta avanzata dalla dirigenza della Juventus era arrivata più di due mesi fa: l'idea dei bianconeri era quella di un rinnovo di uno o due anni alle stesse cifre: 2,5 milioni di euro a stagione. L'entourage non ha mai aperto alla possibilità, avanzando richieste ben superiori alla proposta juventina. Nell'idea di McKennie, un ritorno in Premier League non sarebbe affatto un passo indietro. Anzi. Ha aperto alla possibilità di firmare per l'Aston Villa, che con Emery ha raggiunto uno status da top, raggiungendo anche la qualificazione in Champions League.