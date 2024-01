Quanto vale il monte ingaggi della Juventus?



Gli stipendi della Juventus 2023-2024

Giocatore Ingaggio netto (milioni) Pogba* 8 (stipendio sospeso) Rabiot 7 Vlahovic 7 Szczesny 6.5 Alex Sandro 6 Chiesa 5 Bremer 5 Danilo 4 Milik 3.5 Rugani 3.5 Locatelli 3 Kean 2.5 McKennie 2.5 Kostic 2.5 Weah 2 De Sciglio 1.5 Perin 1.5 Fagioli 1,5 Gatti 1,5 Miretti 1 Cambiaso 1 Pinsoglio 0.3



Chi è il giocatore più pagato della Juventus?

Anno di nascita: 2000

Scadenza contratto: 2026

Stipendio lordo: 12,96 milioni



I 5 giocatori più pagati della Juve



Chi è il giocatore meno pagato della Juventus?

Anno di nascita: 1990

Scadenza contratto: 2025

Stipendio netto: 0,3 milioni



Chi ha il contratto in scadenza?



Alex Sandro



Daniele Rugani



Adrien Rabiot

Ogni settimana ci ritroviamo a parlare deldella. I bianconeri hanno il totale più alto per quanto riguarda l'attuale Serie A, figlio anche di vecchi investimenti quando il club era al massimo potenziale raggiunto.Ora la Juve ha deciso di tagliare le spese, complice anche una situazione finanziaria decisamente differente. Ma gli stipendi restano importanti. E pesanti. Possono persino cambiare le dinamiche del futuro prossimo sul mercato La Juventus sta affrontando quest'ultima stagione con un monte ingaggi dadi euro. In Serie A nessuna squadra ce l'ha più alto.Il giocatore della Juventus più pagato è, che ha preso il posto dello squalificato - causa doping - Paul Pogba. L'attaccante serbo è pagato 12,96 milioni di euro annui al lordo.Si tratta di Carlo, il terzo portiere.Al momento, in rosa, ci sonoche hanno il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.Il terzino brasiliano, tra i giocatori stranieri con più presenze in maglia bianconera - e tra i più pagati -, scadrà a fine stagione. Al momento non c'è intenzione di allungargli il contratto.Il centrale, in rosa dal 2015 salvo vai passaggi altrove, scadrà il 30 giugno del 2024. Chiacchierate in corso per capire come proseguire in bianconero.Il nodo forse più particolare tra le scadenze. Rabiot ha rinnovato nella scorsa stagione per un altro anno soltanto: le parti si rivedranno per capire se c'è margine per proseguire.