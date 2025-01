McKennie, dominio totale in Atalanta-Juventus: i giornali lo esaltano

AFP via Getty Images

Come ha giocato McKennie in Atalanta-Juventus

Una serata da "dominatore" contro l'Atalanta per. Il centrocampista, schierato da esterno alto e dunque in un ruolo ancora "nuovo" dopo i tanti già sperimentati in stagione con la, ha offerto una prova da giocatore totale, occupando pressoché ogni zona del terreno di gioco. I giornali in edicola oggi, infatti, lo hanno premiato con voti alti.- Vede bene gli spazi e li sfrutta: controllo da manuale e grande assist per Kalulu di esterno sinistro, un tiro in porta respinto e una gran palla per Yildiz.

- La posizione esalta le sue qualità di incursore come dimostra l’assist a Kalulu sul goal: sferraglia con Kolasinac e impegna due volte Carnesecchi.- Ormai gli manca solo la porta. Da centravanti s’inventa quel poco che può, da centrocampista rende sicuramente meglio.