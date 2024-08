Juventus, la scelta su Mbangula

Laè pronta a blindare. L'esterno belga classe 2004 - lanciato a sorpresa in questo inizio di stagione da Thiago Motta, che ha subito ripagato con un goal nella prima partita di campionato contro il Como - è attualmente legato al club bianconero fino al 30 giugno 2026, una scadenza che a breve verrà appunto prolungata.Mbangula, infatti, sembra aver convinto tutti alla Continassa, dove sono determinati a riservargli un ruolo centrale. Il suo rinnovo, inoltre, potrebbe confermare ciò che è emerso nelle scorse ore , ovvero che la Juve non prenderà, per cui non è stato possibile trovare un accordo con ilin merito soprattutto al suo lauto stipendio. Per Samuel, invece, sembrano non esserci dubbi: sarà un punto di riferimento per il nuovo corso bianconero di Thiago Motta.Seguiranno ulteriori aggiornamenti





