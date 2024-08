Juventus, le ultime su Sancho

Un mercato ricco di colpi in entrata e con qualche sorpresa è stato fino a qui quello della Juventus. Un mercato orchestrato senza lasciare nulla al caso dal dt Cristiano. La ciliegina sulla torta però avrebbe un nome ed un cognome: Jadon. Non sarebbe una vera e propria necessità, la Juventus infatti ha preso Nico e Conceicao per le rinforzare gli esterni e Sancho rappresenterebbe un jolly di tutto rispetto per un ulteriore salto di qualità. Come riferisce oggi Tuttosport però potrebbero esserci degli ostacoli.L'esterno del Manchester United nel frattempo ha fatto sapere alla dirigenza bianconera di gradire particolarmente il trasferimento a Torino, sponda bianconera, in quanto avrebbe anche la possibilità di disputare la prossima Champions League. Da Torino però la pista sembra essersi raffreddata: troppo elevato l'ingaggio di Sancho che si aggira sui 10 milioni di euro, la Juventus vorrebbe pagarne la metà o poco meno. A questo si aggiunge l'impossibilità allo stato attuale per i bianconeri di versare 30 milioni per il suo cartellino visti gli investimenti fatti. Il Chelsea continua a chiedere Jadon allo United. Oggi il gong per la risposta definitiva.





