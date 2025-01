Juventus, Mbangula è il caso più evidente: Thiago Motta contraddice sé stesso

Getty Images

. Ci sta, è una richiesta legittima quella didopo l'ennesimo pareggio stagionale della, per giunta uno scialbo 0-0. Però alt. Perché al termine del match dicontro ilil tecnico italo-brasiliano non si è limitato a fare l'elenco dei giocatori del reparto offensivo che non lo hanno soddisfatto al 100% - tra cui quelche ha di nuovo mandato in campo solo nel finale , vai a capire… -, ma ha anche citato quello che rispetto agli altri si è distinto in positivo:, in goal sabato contro il Milan e autore, effettivamente, di un'altra prestazione più che positiva, pure all'esordio europeo da titolare.

Le parole di Thiago Motta su Mbangula

Perché l'allenatore della Juventus si è contraddetto su Mbangula

"Per me ha trovato qualcosa in più, è stato molto vicino all'area provando il dribbling, cercando il momento giusto". Tutto bello, tutto corretto, perché il classe 2004 è stato indubbiamente il più vivace dei suoi lì davanti, al punto che senon avesse gettato alle ortiche la migliore occasione della partita saremmo qui ad applaudire soprattutto lui, per una giocata illuminante.Ma allora perché il giovane belga - che tra l'altro lo stadio di Bruges lo conosceva bene, essendo sbocciato proprio lì a livello di Giovanili - è stato il primo ad essere sostituito, al 20' della ripresa? Una domanda destinata a rimanere senza risposta, almeno per ora. Ma Thiago, così, ha contraddetto sé stesso, lasciando di nuovo l'impressione di un lavoro svolto a metà. Che così non accontenta nessuno, che così non può bastare. E allora la responsabilità, forse, non è più solo degli attaccanti, o almeno non di tutti...