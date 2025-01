Vlahovic, numeri preoccupanti in Brugge-Juventus: 6 tocchi e 4 palle perse. Motta, questa gestione funziona davvero?

AFP via Getty Images



Dai, partiamo dai numeri. Minuti giocati? Quattordici. Tiri in porta? Zero. Tiri fuori? Zero. Come i tiri tentati: zero. In un quarto d'ora, ha toccato il pallone 6 volte, ha provato il passaggio in 5 occasioni ed è riuscito a sbagliarne 3.Superfluo riportare il protagonista di questi dati, ma vale la pena aggiungere una specifica: questo è Dusan Vlahovic. O meglio - ed è qui la specifica -: questo è Dusan Vlahovic depotenziato dalla gestione di Thiago Motta.Sette minuti con il, il doppio adesso in. Nel mezzo, altri giorni di chiacchiere, di intese rotte anche solo dall'immaginazione, di futuri in bilico e solo quello del serbo. "E' stata una scelta tecnica", ha ribadito in conferenza stampa Thiago: è stato un messaggio così nitido che sembrava pure così netto. Finalmente la Juve aveva avuto un'alternativa a Dusan e non c'aveva pensato due volte prima di accantonarlo, prima di scegliere il nuovo, quello potenzialmente più utile.Ha vestito i panni che non sapeva di dover vestire, che nemmeno sa come indossare: fa il comprimario e lo fa male. In quei 6 palloni toccati, numeri alla mano, ha perso 4 volte la palla. Una roba che si può definire "imbarazzante" senza correre il rischio di offendere qualcuno.Se in un quarto d'ora riesci ad avere il tempo di vincere la palma di peggiore in campo, e chi ti ha sostituito da inizio gara è pure il "colpevole" del pareggio, allora si può dire di avere un problema senza per forza chiamare Houston via radio. Al momento, la Juve senza punti di riferimento offensivi è appunto questo: non ha appigli, non ha modo di attaccare.La prova più difficile arriva adesso e lo è per tutti.se non ci fossero stati di mezzo l'affaire PSG, gli errori sul mercato, l'attesa perenne che sembra condanna e condizione. Un po' come per Dusan: deve aspettare che passi la stagione, poi potrà tornare a fiorire. Ma lontano da Torino.