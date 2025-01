Thiago Motta a Sky: 'Voglio di più dagli attaccanti. Non abbiamo sofferto ma nemmeno creato abbastanza'

Getty Images

Le parole dia Sky dopo- "Tutti quelli che sono passati da qui hanno avuto difficoltà, si difendono bene. Anche noi, pur senza soffrire, ma non creando abbastanza per poter vincere. Un peccato, potevamo fare meglio, sempre rispettando l'avversario e senza togliergli meriti perché hanno creato difficoltà anche ad altre squadre. Abbiamo sofferto molto poco ma creato non a sufficienza per vincere".- "Sono arrivati pochissimo lì, abbiamo sofferto poco. Un'avversaria che ha giocato tutta la partita sui nostri errori, è chiaro che oggi abbiamo tanti giocatori a disposizione, soprattutto in attacco. Abbiamo iniziato con Samu e Nico, poi sono entrati Kenan, Dusan e Chico, giocatori a cui aggiungo Randal, che vorrei vedere di più: devono contribuire di più a questa squadra".

- "Un modo per restare equilibrati, lui sa capire benissimo il momento di andare a prendere gli avversari. Voglio vedere di più gli attaccanti perché hanno qualità. Samu per me ha trovato qualcosa in più, è stato vicino all'area provando il dribbling, gli altri vorrei vederli di più".- "Un giocatore di una qualità tecnica superiore, in questo momento sta bene fisicamente e a centrocampo ci permette di ruotare. Abbiamo tante partite, ha fatto bene quando è entrato insieme agli altri, anche Fagio che è entrato meno ma avrà le sue opportunità se continua a lavorare. Posso ruotare la squadra e avere il massimo da ciascuno".