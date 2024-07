Come scrive La Gazzetta dello Sport, in attesa delle prossime mosse di Cristiano Giuntoli sul mercato Thiago Motta si sta costruendo qualche "acquisto"... in casa. Quello più importante potrebbe essere Manuel Locatelli , reduce dalla dolorosa esclusione dall'Europeo, che si è presentato al ritiro in forma e con un piglio diverso. Il tecnico dellaha apprezzato la voglia del centrocampista classe 1998 di mettersi positivamente in mostra, tanto che per lui non si è più parlato di mercato: subito dimenticata la suggestione Marsiglia, l'azzurro resterà a Torino.