Ritrovare la fiducia e la maglia azzurra

Non sono state annate semplici per Manuel. Il centrocampista bianconero non ha rispettato le aspettative, perdendosi un po' a livello tecnico-tattico, ma anche a livello di personalità. Il tutto si è concluso con l'amara esclusione da Euro2024 e lo stesso giocatore aveva manifestato la sua tristezza tramite i social.. Il centrocampista aveva trovato la via della rete diverse volte e aveva sfornato degli assist. Il crollo è avvenuto nelle stagioni successive. Forse un ruolo non propriamente suo, forse anche le richieste di Massimiliano, fatto sta chenon ha mai confermato realmente i numeri che aveva mostrato con il Ora c'è un nuovo corso con Thiago Motta . Questa potrebbe essere la vera grande occasione perper ritrovare anche fiducia nei propri mezzi, ma anche per osare qualcosa in più. Uscire di più dalla propria comfort zone del passaggio facile, trovare più continuità in fase di inserimento e provare giocate più ambizioso. Un sistema come quello del nuovo tecnico potrebbe agevolarlo, potrebbe esaltare le sue qualità. Allo stesso modo il giocatore deve metterci il suo per dimostrare di poter essere un giocatore da. Anche perché c'è una maglia azzurra che va riconquistata.

