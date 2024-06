Juventus, Locatelli avrà spazio dopo l'arrivo di Douglas Luiz?

Chissà cosa avrà pensato Manueldopo le grandissime difficoltà avute dall'Italia e dal centrocampo azzurro contro la Spagna. La delusione di non essere stato convocato per Euro2024 è tanta e nonE' ora però di guardare avanti perchIl futuro di Locatelli sarà alla Juve; su questo non sembrano esserci dubbi. Al momento, non ci sono infatti tracce che fanno pensare a uno scenario diverso. La domanda da porsi - e che forse lo stesso giocatore già si sta facendo - è, come sarà il suo futuro in bianconero? Le scelte della società sono chiare; grande rinnovamento in mezzo al campo.non l'unico. Giuntoli infatti lavora per portare alla Continassa altri rinforziSenza dimenticare la trattativa pergiocatore che sarebbe impiegato qualche metro più avanti ma all'occorrenza in grado di giocare anche più basso, come fatto tante volte all'Atalanta.Ecco perché per Locatelli sarà una stagione senza precedenti, almeno da quando è alla Juve. L'ex Sassuolo infatti fino ad ora non è mai stato messo in discussione nelle scelte tecniche.In parte, anche per una concorrenza mai realmente all'altezza. Due stagioni fa c'era Paredes, che tra problemi fisici e difficoltà di ambientamento, è sempre rimasto un'alternativa. Nell'anno appena concluso invece, il ruolo di vice Locatelli era ricoperto da Nicolussi Caviglia.E' chiaro che con l'arrivo di Douglas Luiz, il rientro di Nicolò Fagioli e un altro possibile colpo a centrocampo (a prescindere da cosa succederà con Rabiot), cambiano gli scenari intorno a Locatelli.Con il calendario affolattissimo che avrà la squadra di Thiago Motta, ci sarà spazio per tutta la rosa e sicuramente anche per il classe 1998. Quanto dipenderà dalle risposte che darà il giocatore. Per la prima prima non più titolare indicusso. E forse,



