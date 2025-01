Locatelli, che fatica: 'Ancora tradito, le abitudini pesano...'

Getty Images

Come ha giocato Locatelli in Napoli-Juventus

Altra serata difficile per, che nel contesto di una gara comunque complessa ha macchiato la sua prestazione anche con il fallo in area che ha poi portato al goal su rigore di Romelu Lukaku. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la prova del centrocampista e capitano della- Altro rigore evitabile, come a Riad. Ancora tradito dall’istinto. Quando la temperatura sale, perde lucidità.- Rovina il prezioso doppio ruolo di regista arretrato e di sostegno alla difesa con il goffo intervento su McTominay. Intervento più da centrocampista (che non temporeggia), che da difensore: le abitudini, alla lunga, pesano…

Nel primo tempo imbriglia McTominay e fa un’ottima diga davanti alla difesa. Poi cade nella rete di McT: fallo, rigore.