Lindelof Juve, le statistiche della sua stagione

Partite giocate: 7 (4 Premier League, 1 EFL Cup, 2 Europa League)

Minuti giocati: 321 (86 Premier League 90 EFL Cup, 145 Europa League)

Gol: 0

Assist: 0

Recuperi a partita (media): 0,5

Tackle a partita (media): 0,8

Il mercato della Juve passa inevitabilmente dalla difesa. Dopo Gleison Bremer, anche Cabal resterà probabilmente ai box per il resto della stagione. I primi esami svolti in Argentina dal colombiano hanno evidenziato la rottura del legamento crociato, e. Giuntoli sta lavorando per cercare un nuovo profilo, e secondo Tuttosport il difensore del Manchester United Victor Lindelof si sarebbe proposto alla Juventus