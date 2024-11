Le risposte della Juventus e un trend da invertire

Un mezzo sorriso. La trasferta di Lille è stata proprio così, una partita dai due volti e(o mezzo vuoto). La Juve ha portato a casa un punto che sì, fa comodo in ottica della classifica, ma dall'altra parte rimane ancora il rammarico per avere preso gol nell'unica vera occasione pericolosa dei padroni di casa. I bianconeri creano tanto,: precisione, sfortuna, e ieri anche il fuorigioco. Insomma, gli uomini di Thiago Motta, ma la difesa ha di nuovo traballato, concedendo un gol che si poteva sicuramente evitare. Eppure Lille-Juventus è stata una gara ricca di spunti di riflessione e soprattutto risposte per, oltre ad aver tracciato un chiaroLa prima risposta è. Il serbo è stato al centro del gioco, lottando molto bene sui palloni che gli sono arrivati e sfiorando più volte la rete. DV9 è stato tra i protagonisti ieri sera,. Come? Basta vedere il volto dell'attacco prima e dopo il suo cambio: i bianconeri senza di lui fanno ancora più fatica. E verso il derby è una rispostaUn'altra risposta fondamentale è stata quella di, anche a se stesso. Già, perché il classe 2000 ha giocato un primo tempo meno brillante del solito, e si era visto di nuovo il Cambiaso del primo tempo contro il Parma. Insomma, l'opposto di quello che ha dimostrato finora. E nel secondo tempo. Lo spunto sul gol, corsa e tanta grinta: CambiasoLille è stata un'altra importante tappa anche per. Il turco sembra aver trovato una vera e propria scintilla dopo la doppietta di San Siro. I due gol contro l'Inter gli hanno dato fiducia, e lui la sta senza dubbio ripagando: già contro l'Udinese aveva illuminato con giocate importanti, e ieri non è stato da meno. Il classe 2005 fotografa la Juve di Thiago Motta:, con tutto quello che può comportare.Infine non una risposta, ma un obiettivo che suona quasi come un comando: la. La Juve ha già pareggiato, trovandosi troppe volte con un sorriso a metà dopo una prestazione che faceva sperare di più. E sabato ci sarà un match di grande importanza





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui