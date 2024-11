Come Cambiaso e Conceicao hanno cambiato Lille-Juventus

Nessuno come i giovani ha la capacità di vedere oltre gli schemi, di immaginare un goal lì dove qualcuno vede solo una corsa a perdifiato. È con un pizzico di sana follia, dunque, che si spiega l'azione che ha portato al rigore poi concretizzato da Dusan Vlahovic, che a Lille ha salvato lada una sconfitta che sarebbe stata ingiusta e immeritata per quanto messo in campo. In cabina di regia, 24 anni il primo e 22 il secondo, che con un colpo di genio si sono infiltrati nella trama difensiva dei francesi riuscendo ad arrivare in pochi secondi fino all'area avversaria.Tutto è nato, appunto, da un guizzo dell'esterno azzurro. Che è salito in cattedra con un'iniziativa personale e, sfruttando un rimpallo, ha scompaginato piani e certezze delmostrando una certa insofferenza di fronte a schemi e posizioni fisse: Cambiaso non ci ha pensato su troppo, semplicemente è partito e si è dato alla fuga, trovando poi la sponda di un altro "anarchico" come Chico. Che a sua volta non ci ha pensato due volte e, approfittando dello slancio del compagno, ha puntato l'area e l'avversario fino al fischio dell'arbitro, sacrosanto. Giovani al potere, dunque. Per dimostrare che, spesso, l'anonimato si combatte solo con un po' di follia.