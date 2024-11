Lille-Juve, dove vederla in tv e streaming

Partita: Lille-Juventus

Data: martedì 5 novembre

Orario: 21:00

Canali TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253

Streaming TV: Sky Go, Now TV

Lille-Juve, le probabili formazioni

La quarta giornata divede la Juventus affrontare il Lille in trasferta. I bianconeri arrivano a questa sfida forti della recente vittoria in Serie A contro l’Udinese, determinati a riscattare la sconfitta subita in casa contro lo Stoccarda nel precedente turno europeo.Dal canto loro, i francesi puntano a confermare il momento positivo, reduci da due vittorie di prestigio contro Real e Atletico Madrid che hanno rilanciato le loro ambizioni dopo il passo falso iniziale contro lo Sporting Lisbona. La squadra di Bruno Genesio è ora a caccia della terza vittoria consecutiva in Champions, per consolidare il proprio percorso nella massima competizione europea.Thiago Motta cambia qualcosa rispetto all’Udinese senza rivoluzionare la sua Juventus.