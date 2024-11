Perché Conceicao è perfetto per la Juventus

Le risposte che faranno più "rumore" nell'intervista disaranno quelle riguardanti l'espulsione per simulazione e quella sul futuro alla Juventus. C'è però un altro passaggio delle sue parole che spiegano alla perfezione perché la Juventus ha deciso di puntarci e forse anche perché l'impatto con il mondo bianconero è stato stra-positivo.ha detto l'esterno portoghese. Una risposta non a una domanda sugli obiettivi stagionali ma in generale su quale sia la mentalità del ragazzo, su come vive il calcio. Come se appunto vincere fosse allo stesso tempo una necessità e una "normalità" per lui e per la Juve. D'altronde, come ha spiegato: "Ho vissuto un po’ad Amsterdam, all’Ajax, un bel po’ al Porto e, ora, alla Juve.Club storici e club dove conta arrivare prima degli altri".Insomma, va bene guardare oltre al risultato finale, contestualizzare la situazione della Juve il cui progetto non è solo presente ma soprattutto futuro. Però poi, non si può cancellare la storia.. Nelle parole ma anche e soprattutto sul campo. Nell'atteggiamento che ha mostrato fin dal primo minuto che è arrivato a Torino. Con la speranza - che in realtà è qualcosa molto di più concreto - di rimanere in bianconero a lungo. "Il progetto della Juve mi piace, non mi vedo di passaggio con questa maglia". Idee chiare quelle di "Chico", così come quelle del club, che ha già programmato il suo acquisto.