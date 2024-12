Lecce-Juventus, le pagelle dei giornali

CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LE PAGELLE DEI GIORNALI

Il goal diin pieno recupero cambia tutto per la, che da una vittoria sofferta e fondamentale passa all'ennesimo pareggio, questa volta senza dubbio deludente e che lascia amarezza, per come è arrivato, per i punti persi e una classifica che adesso può iniziare a far venire pensieri negativi, al di là di discorsi scudetto o meno.Juventus a due volti, bene nel primo tempo, molto male nella ripresa. I cambi nel finale non aiutano, anzi, e tra le insufficienze dei bianconeri ci sono infatti diversi subentrati, in primise la squadra restano nel limbo; poche note veramente positive al Via del Mare. La conferma di un Locatelli in grande spolvero, gli scatti di Conceicao. QUI LE NOSTRE PAGELLE.