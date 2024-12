Termina così, 1-1, con la beffa finale.è l'immagine del momento dei bianconeri: tanti tentativi, poca forza, nelle gambe e nelle idee. Va così. Prenderne atto potrebbe essere il primo passo per risolvere questa pareggite che sembra chiudere già a chiave sogni e ambizioni da scudetto. Del resto, con questo risultato la Juve non approfitta del passo falso della Lazio e si tiene ancora a distanza di Inter e Fiorentina, che hanno una partita in meno.Buoni guizzi da Locatelli e Perin, crolla l'assetto offensivo: l'assenza di Vlahovic fa malissimo a Thiago, che non vince nemmeno con un po' di fortuna.Leggi le PAGELLE nella gallery dedicata.