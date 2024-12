Prima dinon parlerà nessun tesserato dei due club; decisione presa dopo quanto successo a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter . Il centrocampista italiano infatti si è sentito male al 17esimo minuto del primo tempo, accasciandosi a terra e perdendo conoscenza a causa di un malore. Il giocatore è stato portato immediatamente in ospedale. Bove ha ripreso a respirare autonomamente ed è tornato vigile. Il match tra Fiorentina ed Inter è stato rinviato a data da destinarsi.Si giocherà regolarmente invece Lecce-Juventus ma è stata cancellata l'attività media nel pre partita. Nessun giocatore parlerà, così come nessun dirigente o allenatore delle due squadre. Scelta che chiaramente arriva dopo quanto accaduto a Bove, in segno di vicinanza nei confronti del ventiduenne. Il club bianconero ha mandato un messaggio di incoraggiamento al ragazzo: "Siamo tutti con te, forza Edoardo".