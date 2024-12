Momenti di paura allo Stadio Artemio Franchi di Firenze durante il match tra. Al 17' del primo tempo, il centrocampista viola Edoardoha accusato un malore improvviso, crollando a terra a centrocampo. La scena ha immediatamente gelato il pubblico e i protagonisti in campo: compagni di squadra e avversari si sono fermati, molti visibilmente scossi, con alcuni inginocchiati e altri in lacrime. L’arbitro ha interrotto immediatamente il gioco, mentre i soccorsi si sono precipitati in campo per prestare le prime cure al giocatore. Lo stadio è rimasto in silenzio, in attesa di ulteriori aggiornamenti.Il calciatore è stato trasportato all'ospedale di Careggi. Bove si stava allacciando le scarpe, prima di crollare improvvisamente a terra.- Secondo quanto riporta SKy Sport, Bove non ha ripreso conoscenza, ma respira autonomamente.- La partita è rinviata a data da destinarsi. Dal sito della Lega Serie A: "La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie".- Bove da quanto riferisce Sky Sport ha ripreso conoscenza ed è vigile.Come riportato da ANSA, una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile e ha parlato con chi era accanto, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti.