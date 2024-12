sarà il principale "osservato speciale" dellanel match di questa sera contro il, in vista del mercato di gennaio ma anche in prospettiva. Per il laterale danese classe 2004, uno dei talenti più in vista di questa Serie A, si profila all'orizzonte un duello con un altro giovane che ha gli occhi di tutti addosso: si tratta di, un anno più piccolo, con cui condivide un "bottino" di tre goal segnati. Per entrambi si tratta già ora della migliore stagione dal punto di vista realizzativo nel massimo campionato italiano. E nessuno è più giovane di loro tra i giocatori con almeno tre reti all'attivo.