Fagioli Juve, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha presentato la partita contro il Lecce in conferenza stampa . L'allenatore bianconero ha parlato degli indisponibili, che contro i giallorossi saranno ben 9. Saranno inoltre convocati 5 giocatori da Next Gen e Primavera, come spiegato dallo stesso Motta. Durante la conferenza stampa il tecnico ha anche parlato del momento di, apparso in difficoltà nelle ultime partite.'Come tutti gli altri, deve continuare ad impegnarsi per fare la differenza, anche da subentrante. Vedremo se domani partirà titolare per aiutare la squadra'.