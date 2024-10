Vlahovic-Lautaro: il confronto

Alla Juventus manca Thuram

A proposito di sfide e confronti che possono determinare Inter-Juventus, ce n'è uno a distanza che non può passare in secondo piano ed è quello tra. I due centravanti, i giocatori offensivi che sono chiamati a reggere l'attacco della propria squadra e che ovviamente non mancheranno nel big match di San Siro.La stagione è iniziata tra alti e bassi per entrambi, con l'argentino che ha faticato a sbloccarsi nelle prime gare mentreE ovviamente non sono mancate le critiche visto che le aspettative sono sempre altissime sia per l'uno che per l'altro.n questo avvio considerando sia campionato che Champions. Quattro goal e tre assist per il numero 10 dell'Inter contro le sette reti (più un assist) di Vlahovic. Dall'altra parte,in cui sicuramente è superiore a Dusan. Ma la differenza tra i due non è né nei numeri realizzativi né nel gioco. C'è un altro aspetto che segna la diversità delle due situazioni in cui si trovano. EAnche nelle giornate no, in quelle in cui il goal non arriva,il miglior Thuram di sempre. L'ultima dimostrazione è quanto successo in Champions, dove la rete del francese ha portato la vittoria. In stagione era già capitato con Genoa, Atalanta e Torino; partite in cui il capitano nerazzurro non ha segnato ma ci ha pensato il compagno, regalando all'Inter due vittorie ed un pareggio.Per Vlahovic non è così;Ogni goal non fatto da Dusan è pesato di più rispetto ad ogni errore di Lautaro. E di conseguenza cambia anche la percezione che si ha di uno e dell'altro. A prescindere da preferenze e caratteristiche.il Thuram più grande dei due.