Cambiaso contro Dimarco: il confronto tra i due giocatori

I numeri di Cambiaso e Dimarco in stagione

Minuti giocati: 698

Goal: 1

Assist: 2

Expected Assists (in campionato): 1.69

Big chance create (in campionato): 5

Precisione passaggi (in campionato): 88%

Minuti giocati: 856

Goal: 1

Assist: 1

Expected Assists (in campionato): 0.63

Big chance create (in campionato): 2

Precisione passaggi (in campionato): 92%

Se dovessimo prendere un solo giocatore perconsiderando rendimento, costanza e importanza nella rispettiva squadra, la scelta potrebbe ricadere tranquillamente su. I due esterni sono imprescindibili per Simone Inzaghi e Thiago Motta ma non solo; anche in nazionale adessosembra non poter fare a meno di loro. E non a caso,; averli al meglio nel derby d'Italia può fare la differenza.Con l'Italia nelle ultime uscite hanno giocato contemporaneamente, Dimarco a sinistra, Cambiaso a destra: domani sera a San Siro saranno di nuovo sullo stesso prato verde ma da avversari. E. Soprattutto perché ci sono grandi possibilità che Dimarco e Cambiaso calcheranno gli stessi metri di campo.Non ci sono dubbi su dove giocherà l'interista, mentreo più basso o più alto, ma comunque dalla stessa parte di Dimarco. Sarebbe un grande duello, fatto di corsa ma soprattutto tanta qualità perché ciò che contraddistingue i due esterni è proprio la capacità di essere come dei registi in più spostati larghi.Dimarco ha già raggiunto uno status internazionale ed è già considerato uno dei migliori al mondo nel ruolo.e la considerazione che sta ottenendo anche fuori dall'ambiente bianconero sta crescendo partita dopo partita.Il confronto tra Dimarco e Cambiaso in questo inizio di stagione: i numeri.