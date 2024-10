Inter-Juventus, il discorso di Thiago Motta alla squadra



Thiago Motta torna a San Siro: il bilancio

"Pensiamoci stanotte, massimo domani, poi dobbiamo voltare pagina", questo il messaggio cheaveva mandato alla squadra dopo la sconfitta contro lo Stoccarda. Per laa sfida contro l'Inter in programma domani è ancora più importante dopo il ko in Champions League, perché perdere due gare in pochi giorni rischierebbe di spegnere l'entusiasmo che comunque si respira a Torino, come si può riscontrare nei sold out in ogni partita die compagni allo Stadium. QUI I DUBBI DI FORMAZIONE. Ma come sta preparando la partita il tecnico della Juve? Parlando con la squadra, ieri, scrive il Corriere dello Sport,In queste ore la sua testa è un ciclone di emozioni, che oggi in conferenza stampa proverà a smorzare con il solito atteggiamento dell’hombre vertical che non sente pressioni. Insomma, Thiago punta anche sul'aspetto emotivo per affrontare al meglio il big match di San Siro.San Siro che comunque per lui non è uno stadio come gli altri visto che ci ha giocato per due anni con la maglia dell'Inter. Ci ha vinto tanto da calciatore, non ancora da allenatore, almeno in Serie A, mentre riuscì a espugnarlo in Coppa Italia nella passata stagione, con il Bologna che superò 2-1 i nerazzurri.