Dopo sei stagioni laè pronta a salutare lo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. Come confermato dall'edizione odierna de La Stampa, nella giornata di ieri gli emissari della società bianconera hanno infatti recuperato il materiale di proprietà che era nell'impianto e che verrà trasferito in quello di, che diventerà dunque la nuova casa della Seconda squadra (oltre che delle Women). Previste a breve novità anche per la panchina che, con mister Massimo Brambilla ai saluti, passerà a Paolo Montero , promosso dalla Primavera e già forte della breve esperienza di traghettatore dei "grandi".